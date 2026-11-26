COP31 sonunda alınması gereken Örtü Karar için uzlaşma çıkmaması üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösteren Erol, “Sorun bizden kaynaklı değil tüzükten kaynaklı. 193 mü büyük 1 mi?” diye konuştu.

“BU HÜKÜMET BENİM HÜKÜMETİM”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alarak Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği süreci için teşekkür etti. COP31'de Örtü Karar için uzlaşma çıkmaması üzerinden muhalefet cenahından yapılan eleştirilere tepki gösteren Erol, şöyle konuştu: “Bu hükümet benim hükümetim, bu devlet benim devletim. Ben bu kadar düzenli organizasyon görmedim”

“CHP KURULTAYLARINDAN DAHA DÜZENLİ”

Erol şunları söyledi: “Son derece başarılı bir hazırlık çalışması yaşandı. Bu işler öyle çok da siyaseten değerlendirilecek işler değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşık 10 tane kurultay organizasyonu yaptım. Yani bizim kurultaylarımız bile çok daha kısa az sayıda olduğu halde bu kadar düzenli, bu kadar organizasyonun bütün detayları düşünülen bir organizasyon görmedim”