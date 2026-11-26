Dün gece vakitlerinde Pendik Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'ndeki bir sitenin önünde arbede yaşandığı ihbarını alan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese yönlendirildi. Yürütülen incelemelerde site güvenlik görevlisi M.B.Y. ile site yöneticisi C.T.'nin güvenlik kulübesinde yer aldığı esnada, olay yerine gelen ve aynı sitede oturduğu saptanan 22 yaşındaki A.A. isimli şahsın görevlilere saldırıp kulübenin camlarını indirdiği; olayın taraflar arasındaki site yönetimine dair anlaşmazlıktan doğduğu anlaşıldı.

Kavga ihbarını değerlendirmek üzere bölgeye ulaşan polis ekip otosuna, A.A. adlı şahsın idaresindeki otomobil hızla çarptı. Çarpışma neticesinde ekip aracındaki bir polis memuru ile kazaya sebebiyet veren araçtaki sürücünün 23 yaşındaki hamile eşi A.A. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilirken, darbenin şiddetiyle polis otosu ile cadde üzerinde park halinde duran bir başka otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Diğer taraftan trafik polislerince gerçekleştirilen alkol ölçümünde zanlı A.A.'nın 1,89 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun alakalı maddeleri gereğince 190 bin TL para cezası kesilerek otomobili trafikten men edildi.

Yaşanan olaya dair sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme", "Mala zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarıyla çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol kararı verildi.