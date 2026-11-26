Çocukluk çağında görülen bazı kan hastalıklarının ve özellikle löseminin kemik ağrısıyla kendini gösterebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Ünal, lösemide kemik iliğinde anormal hücrelerin çoğalmasının kemik ağrısına neden olabildiğini belirtti. Lösemi hastalarında kemik ağrısına halsizlik, solukluk, sık enfeksiyon geçirme, ateş, kolay morarma ve kanama gibi belirtilerin eşlik edebildiğini aktaran Prof. Dr. Ekrem Ünal, bazı çocuklarda başlangıçta yalnızca kemik veya eklem ağrısının ön planda olabileceğini kaydetti. Bu nedenle özellikle geçmeyen ve tekrarlayan ağrıların yalnızca büyüme dönemine bağlanmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ekrem Ünal, erken hekim değerlendirmesinin önemine dikkat çekti. "Doğru tanı için gerekli incelemeler yapılmalı" Çocuklarda kemik ağrısının nedeninin belirlenmesinde ayrıntılı öykü ve fizik muayenenin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ünal, gerekli görülen durumlarda kan sayımı, periferik yayma, iltihap göstergeleri ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabildiğini ifade etti. Elde edilen bulgulara göre ileri incelemelerin planlanabileceğini belirten Prof. Dr. Ekrem Ünal, erken tanının tedavi sürecinin doğru şekilde yönetilmesine katkı sağladığını dile getirdi. Ailelere önemli uyarı Ailelerin çocuklarının ağrılarını ne zaman yaşadığına, ne kadar sürdüğüne, hangi bölgede yoğunlaştığına ve günlük aktivitelerini etkileyip etkilemediğine dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ekrem Ünal, özellikle gece uykudan uyandıran, giderek artan, yürümeyi zorlaştıran veya başka belirtilerle birlikte görülen ağrılarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ekrem Ünal, çocuklarda her kemik ağrısının ciddi bir hastalık anlamına gelmediğini ancak uzun süren ve açıklanamayan ağrıların ihmal edilmemesinin erken tanı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.