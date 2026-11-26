Doç. Dr. Macid el-Mutayri yaptığı açıklamada, pirinç ve zeytinin Feyleke Adası’nın kurak ikliminde kolayca yetiştirilebilecek ürünler olmadığına dikkat çekerek, zeytin izlerinin adadaki Tunç Çağı katmanlarında ilk kez kayda geçtiğini vurguladı. Hint alt kıtasıyla deniz ticareti izleri Pirinç tarımına elverişli olmayan adaya bu ürünün nasıl ulaştığını değerlendiren Dr. Hamid el-Mutayri, Tunç Çağı’nda Dilmun medeniyetinin Mezopotamya, Körfez ve Hint alt kıtasını birbirine bağlayan geniş bir deniz ticareti ağının parçası olduğunu belirtti. El-Mutayri, botanik analizlerin ürünün kesin anavatanını belirleyemese de pirincin doğrudan veya aracı ticaret merkezleri üzerinden Hint alt kıtasından getirilmiş olabileceğini ifade etti