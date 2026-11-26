Kuveyt’te 4 bin yıl önce pirinç kalıntıları bulundu: Yer altında binlerce yıllık gizem çözüldü
Kuveyt'in Feyleke Adası'ndaki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait bir çömlekte pirinç, zeytin ve ceviz polenleri gün yüzüne çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuveyt'in Feyleke Adası'ndaki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait bir çömlekte pirinç, zeytin ve ceviz polenleri gün yüzüne çıktı.
Kuveyt’in Feyleke Adası’nda yürütülen arkeolojik kazılarda, Tunç Çağı’na ait bir çömleğin içinde yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayanan pirinç kalıntıları bulundu. Kuveyt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Macid el-Mutayri ile Eski Eserler ve Müzeler İdaresi eski arkeoloji müfettişi Dr. Hamid el-Mutayri tarafından “Near Eastern Archaeology” dergisinde yayımlanan çalışma, Körfez bölgesinin pirinçle olan bağının sanılandan çok daha eskiye uzandığını bilimsel verilerle ortaya koydu.
Tarihi Dilmun medeniyetinin önemli ticaret duraklarından biri olan Feyleke Adası’nın güneydoğusundaki “S27” adlı kazı alanında, 2018 yılında yer altına gömülü taş bir ısıtma ve yemek hazırlama düzeneği keşfedilmişti. Bu yapının yanma odasında bulunan ve “SU 19” kodu verilen pişirme çömleğinin üzerindeki yanık izleri ile içindeki tortular laboratuvar ortamında mercek altına alındı.
Gürcistan Ulusal Müzesi polen bilimi laboratuvarında Dr. Eliso Kvavadze gözetiminde yürütülen incelemelerde, çömleğin dibinden ve orta kısmından alınan tortu örnekleri kimyasal işlemlerden geçirilerek ışık mikroskobu altında incelendi. Analizler sonucunda çıplak gözle görülemeyen pirinç, zeytin ve ceviz polenlerinin yanı sıra nişasta tanecikleri ve çeşitli bitki kalıntıları tespit edildi.
Doç. Dr. Macid el-Mutayri yaptığı açıklamada, pirinç ve zeytinin Feyleke Adası’nın kurak ikliminde kolayca yetiştirilebilecek ürünler olmadığına dikkat çekerek, zeytin izlerinin adadaki Tunç Çağı katmanlarında ilk kez kayda geçtiğini vurguladı. Hint alt kıtasıyla deniz ticareti izleri Pirinç tarımına elverişli olmayan adaya bu ürünün nasıl ulaştığını değerlendiren Dr. Hamid el-Mutayri, Tunç Çağı’nda Dilmun medeniyetinin Mezopotamya, Körfez ve Hint alt kıtasını birbirine bağlayan geniş bir deniz ticareti ağının parçası olduğunu belirtti. El-Mutayri, botanik analizlerin ürünün kesin anavatanını belirleyemese de pirincin doğrudan veya aracı ticaret merkezleri üzerinden Hint alt kıtasından getirilmiş olabileceğini ifade etti
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