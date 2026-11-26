Yolcu ocağında bir garip olay: Gökyüzünde inecek var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Seyir halindeki bir yolcu uçağında yaşanan beklenmedik hareketlilik, kısa sürede korku dolu anlara dönüştü. American Airlines'ın San Diego-Chicago seferini yapan uçağında bir yolcu, aniden koltuğundan kalkarak kapıya yöneldi. Mürettebatın uyarılarını dinlemeyen yolcu, "İsa'yı görmek istiyorum, beni uçaktan indirin" diye bağırarak kapıyı açmaya çalıştı. Diğer yolcular ve uçuş görevlilerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayın ardından uçak Phoenix'e acil iniş yaptı.
ABD’de San Diego’dan Chicago’ya giden American Airlines uçağında bir yolcu ayağa kalkmanın yasak olduğu bir anda koltuğundan kalktı ve ön tarafa yürüdü.
Mürettebatın oturması yönündeki uyarılarını dinlemedi. Aniden kapıyı açmaya çalıştı ve “İsa’yı görmek istiyorum, beni uçaktan indirin” diye bağırdı!
Uçuş görevlileri ve birkaç yolcu üzerine çullandı. Adamı koridorda yere yatırıp zapt ettiler. Uçak rotasını değiştirip Phoenix’e Acil iniş yaptı.