ABD’de San Diego’dan Chicago’ya giden American Airlines uçağında bir yolcu ayağa kalkmanın yasak olduğu bir anda koltuğundan kalktı ve ön tarafa yürüdü.

Mürettebatın oturması yönündeki uyarılarını dinlemedi. Aniden kapıyı açmaya çalıştı ve “İsa’yı görmek istiyorum, beni uçaktan indirin” diye bağırdı!

Uçuş görevlileri ve birkaç yolcu üzerine çullandı. Adamı koridorda yere yatırıp zapt ettiler. Uçak rotasını değiştirip Phoenix’e Acil iniş yaptı.