Korgan'ın istifasının ardından İyi Parti, Ordu'da 2024 yerel seçimlerinde kazandığı tek belediye başkanlığını da kaybetmiş oldu.

Ordu'nun Korgan ilçesinin Belediye Başkanı Sait Korgan, İyi Parti'den ayrıldığını ve görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı. Korgan, istifa kararının gerekçesine ilişkin ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti'den Korgan Belediye Başkanı seçilen Sait Korgan, daha önce 2009-2014 yılları arasında AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyuran Korgan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli Korganlı hemşehrilerim, bugün itibariyle, mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Saygı ve muhabbetlerimle...”