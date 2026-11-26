Gözler TBMM’de! Bahçeli ile Kılıçdaroğlu görüşüyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. İki lider görüşme halinde.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında görüşüyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından makamından ayrılmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin TBMM'deki makamında bir araya geldi.
İki liderin görüşmesi saat 14.00'te başladı.