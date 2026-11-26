Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, TOKİ aracılığıyla yürütülen konut üretimi, 500 bin sosyal konut kampanyasındaki güncel rakamlar ve İstanbul’da başlatılan kiralık sosyal konut modeline ilişkin verileri paylaştı.

500 BİN SOSYAL KONUTTA SON DURUM

Bakan Kurum, komisyon üyelerine hitabında son 24 yılda üretilen konut sayısını, Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki ödeme koşullarını ve 2028 yılı hedefini şu sözlerle aktardı: “Son 24 yılda dar gelirli vatandaşımızın güvencesi olan TOKİ’mizle 1 milyon 770 bin konut ürettik, 5 milyondan fazla insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Şimdi bu birikimi Yüzyılın Konut Projesi’yle yeni bir zirveye taşıyoruz. 500 bin sosyal konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık; deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz.”

İSTANBUL’DA KİRALIK SOSYAL KONUTLAR NE ZAMAN HİZMETE SUNULUYOR?

İstanbul’daki sosyal konut ve kiralık sosyal konut çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, projenin ekonomik etkilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul’umuz 1. sırada. Türkiye’de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul’dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan bin 71 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır.”