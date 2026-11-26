Bu maskeyi bilmiyorsanız cilt bakımını bilmiyorsunuz: Körfez'de (Kuveyt ve Suudi Arabistan): saç için kullanıyor
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Yaşınız kaç olursa olsun hayat boyu uygulayabileceğiniz bir cilt bakımı öğrenmek üzeresiniz. Körfez bölgesinde (Kuveyt ve Suudi Arabistan) kadınların saç bakımı için en sık tercih ettiği ve kullandığı yağlar genellikle saf Hindistan cevizi yağları ile (bitkisel içerikli) Hint saç yağlarıdır.
Bu cilt bakım maskesini uygulaması basit ve malzemeleri kolayca bulabileceğiniz malzemeler hem de etkisi hızlı! Cildinizdeki yaşlılık lekesi veya sivilce lekelerinden kolayca kurtulmanızı sağlayacak.
En güzeli de yaşınız kaç olursa olsun işinize yarayacak.
Cildinizi Gençleştirip, tüm lekelerden arındıracak maskenin malzemeleri
- 1 Tatlı Kaşığı Karbonat
- 2 Tatlı Kaşığı Hindistancevizi yağı
Hazırladığınız karışımı cildinize yavaş hareketlerle ovarak yayın. Özellikle problemli alanlara dikkatinizi verin. Toplam işlem 15 dakikadan ibaret. Artık yüzünüzü ılık su ile temizleyebilirsiniz. Hindistancevizi yağı kullandığınız için ayrıca bu uygulamadan sonra nemlendirici kullanmanıza da gerek yok.
Eğer aşağıdaki gibi derin sivilce lekelerinden kurtulmak için uyguluyorsanız gün aşırı uygulayabilirsiniz.
Eğer yaşlılık izlerini silmek istiyor, yaş lekelerinden kurtulmak istiyorsanız başta 3 günde bir uygulayabilir ardından haftada 1 defaya düşürebilirsiniz.
Farklı uygulamalara şans veriyorsanız Omega 3 yağı ile cilt bakımı uygulama ve sonuçlarını mutlaka buradan okumalısınız.
En Popüler Klasik ve Bitkisel Hint Yağları
Körfez ülkelerinde saç uzatma ve gürleştirme denince akla ilk gelen klasik Hint yağıdır; bektaşi üzümü (amla) özüyle saç köklerini besler ve parlaklık verir. Katkısız ve saf Hindistan cevizi yağı arayan kadınların büyük marketlerde kolayca bulunur ve soğuk havalarda donma özelliğiyle saflığını belli eder. Saçta dökülmeyi durdurmak ve kepeği önlemek için Kuveyt ve Suudi Arabistan'da oldukça yaygındır. Türkiye'de öne çıkan doğal ve soğuk sıkım Hint yağı (kastor yağı) seçenekleri; saç, kaş, kirpik ve kuru cilt bakımında sıkça tercih edilir.
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