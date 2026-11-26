Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yepy'nin verileri, Türkiye genelinde farklı marka ve modeller için verilen teklif tutarlarını ortaya koydu. Buna göre, ekim ayında Türkiye genelinde iPhone 13 için verilen tekliflerin yarısı 24 bin lira ve üzerinde gerçekleşirken, bu tutar iPhone 14 Pro Max'te 45 bin lira, Samsung Galaxy S25 Ultra'da ise 56 bin lira oldu. Ekim ayındaki teklif görüntüleme verileri il nüfuslarına oranlandığında, ikinci el telefonlara yönelik en yoğun ilgi İstanbul'da yaşandı. İstanbul, teklif görüntüleme hacminde Türkiye ortalamasının yaklaşık 1,8 katı olurken, bu ili Ankara, Kocaeli ve Yalova izledi. Bölgeler bazında ise İstanbul dışındaki Marmara illeri ile İç Anadolu, ikinci el telefonlara nüfuslarına oranla Türkiye ortalamasının üzerinde ilgi gösterdi.