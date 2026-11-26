Saat 11.00 civarında başlayan keşif, 15.45'e kadar devam etti. Mağaradaki oksijen eksiği nedeniyle hava akışı olması için kanallar açıldı. Olay yeri inceleme ve keşif işlemleri saat 17.10 civarında tamamlandı. Bulunan kemik parçaları sayımı yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. RENKLİ DÜĞME BULUNDU Keşife göre; Birinci katmanda sadece 2 kemik bulundu. İkinci katmanda bütünü bozulmamış 3 kafatası, 16 kafatası parçası, 5 diş bulgusu ve 158 kemik parçası bulundu. Üçüncü katmanda bütünü bozulmamış 6 kafatası, 20 kafatası parçası, 6 diş, 13 diş ve çene parçası ve 430 kemik parçası bulundu. Ayrıca üçüncü katmanda 1 mavi renkli düğme de bulundu. Ayrıca her bir katmandan toprak numunesi alındı.