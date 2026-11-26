"Amacımız bütün illerde bu çalıştayları yürütmek" Sıfır Atık Vakfı Proje Yöneticisi İhsan Kürt de çalıştayın Türkiye genelinde yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu belirterek, "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında iki aşamalı olan çalıştayımızın ilk aşamasını yürütüyoruz. Şu an çalıştayımızda 15 tane tematik masa mevcut. İklim, afet, doğa yönetimi, mevzuat, yönetişim, finansman, teşvik gibi farklı masalarımız mevcut. Bizim de temel amacımız bütün illerde, 81 ilde bu çalıştayları yürütmek. Kastamonu bu kapsamda bizim 25'inci ilimiz oluyor" şeklinde konuştu. Çalıştaylarda temel hedeflerinin tüm paydaşları bir araya getirerek farklı konuları sıfır atık kapsamında değerlendirmek olduğunu ifade eden Kürt, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdiklerini belirtti. Her ilin kendi sorunlarının tespit edilmesini ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçladıklarını kaydeden Kürt, Kastamonu'da da bu doğrultuda çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Masalarda ortaya konulan sorunlar ve çözüm önerilerinin rapor haline getirileceğini aktaran Kürt, bu raporun valilik bünyesinde bir hedef belgesine dönüşeceğini ve söz konusu hedef belgesinin bir yıl içerisinde Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu kapsamında yürütüleceğini söyledi. "Sıfır atık, günlük hayatımızın hemen hemen her alanına dokunan bir kavramdır"