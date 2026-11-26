Anayasa Mahkemesi (AYM), görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusunu görüştü.

19 Mart 2025'te gözaltına alınan ve ardından tutuklanan İmamoğlu'nun avukatlarının, tutukluluğun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı tahliye başvuruları bugüne kadar mahkemeler tarafından reddedildi. Bunun üzerine İmamoğlu adına AYM'ye bireysel başvuruda bulunuldu.

Başvuruyu Genel Kurulda görüşen AYM, İmamoğlu'nun 'haklarının ihlal edilmediğine' karar verdi.

Dün de Danıştay 8. İdare Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin kararı onadığı gündeme gelmişti.

Kararda yatay geçiş işleminin açık hataya dayandığı, ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararı bozacak nitelikte olmadığı ve mahkemenin iptal kararının usul ile hukuka uygun bulunduğu kaydedilmişti.