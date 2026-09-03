Fenerbahçe'den açıklama geldi! UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a soruşturma

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki Lyon rövanş karşılaşmasının ardından UEFA’dan disiplin hamlesi geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood’un da dahil edildiği süreçte gerekli savunmaların UEFA kurulları nezdinde yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe’nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA’nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.

Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA’ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ