Serdar Ali Çelikler canlı yayında o Portekizli dünya starı için bombayı patlattı
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler Leao konusunda endişelerini dile getirdi.
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Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler Leao konusunda endişelerini dile getirdi.
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın son transferlerini değerlendirdi. Rafael Leao'nun büyük bir transfer olduğunu söyleyen Çelikler, yıldız futbolcunun performansı konusunda temkinli konuşurken Victor Osimhen'i ayrı bir yere koydu.
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimler yeni sezon öncesinde tartışılırken Çelikler, transferleri tek tek ele aldı.
Çelikler'in üzerinde durduğu isimlerden biri Rafael Leao oldu. Portekizli futbolcuyu büyük transfer olarak nitelendiren Çelikler, bunun sahadaki karşılığının nasıl olacağı konusunda soru işareti koydu.
Leroy Sane'nin de Galatasaray'a geldiğinde büyük transfer olarak değerlendirildiğini hatırlatan Çelikler, bazı sarı-kırmızılı taraftarların Leao'nun “ikinci Zaha” olabileceğini düşündüğünü aktardı.
Leao'nun özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük karşılaşmalarda sahne almasını bekleyen Çelikler, Süper Lig için ise takımın diğer oyuncularını işaret etti.
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