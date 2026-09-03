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Serdar Ali Çelikler canlı yayında o Portekizli dünya starı için bombayı patlattı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Serdar Ali Çelikler canlı yayında o Portekizli dünya starı için bombayı patlattı

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler Leao konusunda endişelerini dile getirdi.

#1
Foto - Serdar Ali Çelikler canlı yayında o Portekizli dünya starı için bombayı patlattı

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın son transferlerini değerlendirdi. Rafael Leao'nun büyük bir transfer olduğunu söyleyen Çelikler, yıldız futbolcunun performansı konusunda temkinli konuşurken Victor Osimhen'i ayrı bir yere koydu.

#2
Foto - Serdar Ali Çelikler canlı yayında o Portekizli dünya starı için bombayı patlattı

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimler yeni sezon öncesinde tartışılırken Çelikler, transferleri tek tek ele aldı.

#3
Foto - Serdar Ali Çelikler canlı yayında o Portekizli dünya starı için bombayı patlattı

Çelikler'in üzerinde durduğu isimlerden biri Rafael Leao oldu. Portekizli futbolcuyu büyük transfer olarak nitelendiren Çelikler, bunun sahadaki karşılığının nasıl olacağı konusunda soru işareti koydu.

#4
Foto - Serdar Ali Çelikler canlı yayında o Portekizli dünya starı için bombayı patlattı

Leroy Sane'nin de Galatasaray'a geldiğinde büyük transfer olarak değerlendirildiğini hatırlatan Çelikler, bazı sarı-kırmızılı taraftarların Leao'nun “ikinci Zaha” olabileceğini düşündüğünü aktardı.

#5
Foto - Serdar Ali Çelikler canlı yayında o Portekizli dünya starı için bombayı patlattı

Leao'nun özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük karşılaşmalarda sahne almasını bekleyen Çelikler, Süper Lig için ise takımın diğer oyuncularını işaret etti.

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