Hindistan cevizi suyundan kek tarifi nasıl yapılır? Aşçılık sırları: Ev yapımı öyle bir lezzetli oluyor ki! Böylesini kesinlikle yemediniz

Hindistan cevizini çoğumuz tatlılarda toz olarak tüketiyoruz. Fakat Hindistan cevizinin daha önce kullanmadığınız bir yönü daha olduğunu Hindistan cevizli kek tarifi ile göstereceğiz. Bağırsakları çalıştıran ve cildi güzelleştiren Hindistan cevizi suyu, aynı zamanda tariflere lezzet katacak. Peki Hindistan cevizi suyundan kek nasıl yapılır?

Toz olarak kullandığımız ve yeri geldiğinde ana malzeme olarak öne çıkan Hindistan cevizi, şimdilerde bilinmeyen yönüyle dikkat çekiyor. Son yıllarda sağlıktan güzelliğe, zayıflamadan püf noktalara kadar birçok alanda hayatımıza giren Hindistan cevizi; şimdilerde suyu olarak da önümüze çıkıyor. Stresi azaltmasıyla da bilinen Hindistan cevizi suyu, akşam eve geldikten sonra tatlandırdığınız tariflerin içinde verimli hale dönüşüyor. yasemin'coma' göre: Peki böylesine faydalı olan Hindistan cevizi suyunu tatlılarınızda kullanmaya ne dersiniz? Sizler için düşündüğümüz Hindistan cevizi suyundan kek tarifi ise çayınızın yanına tüketeceğiniz en verimli tatlı olacak. Hadi gelin birlikte bağırsakları çalıştıran ve güzelleştiren Hindistan cevizi suyundan kek yapımına!

HİNDİSTANCEVİZİ SUYUNDAN KEK TARİFİ

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağından fazla bal

1 çay bardağı Hindistan cevizi suyu

1, 5 su bardağı kadar un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

YAPILIŞI

İlk olarak yumurtayı sarısı ve beyazı olarak ayırın. Beyaz kısmı çırparak kabartın.

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Ardından azar azar bal ekleyin ve çırpın.

En son yumurta sarısı ekleyin ve karışana kadar çırpın.

Sonra diğer malzemeler olan Hindistan cevizi suyu, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyin.

Daha sona karışımı kek kalıbının içerisine dökün.

185 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.

Keki dilediğiniz gibi süsleyip, servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...