Sebzeleri tüketilemez hale getirdiler! Yağmur yağdı, mahalleyi istila ettiler

Hatay’da yağmurun ardından ortaya çıkan istilacı salyangozlar mahalle sakinlerini tedirgin etti.Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde depremin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyongozlar, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışın ardından yeniden ortaya çıktı. Sebzeleri istila eden salyangozlar, yiyeceklere zarar vererek tüketilemez hale getirdi. Sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlarla mücadelelerini sürdüren vatandaşlar, 8 evi istila eden salyangozlara karşı ilaç ve tuz dökerek çözüm arıyorlar.

Lahanaların ve sebzelerin salyangozlardan dolayı zarar gördüğünü ifade eden Miyasa Çalışır, "Burası salyangoz dolu, lahanaların ve sebzelerin içinde. Evlerin içine bile giriyor, saldırgan gibi ortaya çıkıyorlar. Şimdi güneş vurmaya başladığı için yine kayboldular" dedi.

Salyangozların evleri ve duvarları istila ettiğini söyleyen Emine Okur, "Sümüklü böceklerden dolayı sebzelerin hepsini kopardım. Duvarlara kadar çıktılar. Fasulyeleri kopardım, yenecekleri yoktu" dedi.