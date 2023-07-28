Bunları yaparak ilaçlardan kurtulun! Sadece kullanın: Köstek değil destek verdiği belli oldu! Not edin

İlaç Sektörü'nün soygunundan kurtulmak için bu altın önerileri tatbik edebilirsiniz. İlaçlar bir yerinizi düzeltmeye çalışırken, yan etkileriyle sağlığınızdaki başka bir şeyi bozmaya başlar. Bunun için bu zehirlerden bir an önce kurtulabilirsiniz. (Ciddi durumlar hariç) Yüzyıllardır Anadolu'da yaşayan hekimlerin tavsiyelerini sizin için derledik.