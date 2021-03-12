Hikmet Genç'ten tepki: Artık mide bulandırmaya başladı

Gazeteci Yazar Hikmet Genç, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılıp "süt alamıyorum" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili saygısız ifadeler kullanan, ancak daha sonra 'alkol masası'nda fotoğrafları ortaya çıkan Yıldız Bacıoğlu adlı kadına tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezi'nde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkartılan Yıldız Bacıoğlu, eşinden emekli maaşı aldığını belirtmiş, "Ben bu kışı battaniye altında geçirdim, torunum benden süt istedi, alamadım" diye açıklama yapmıştı.

"Süt alamıyorum" demişti, alkol masasında fotoğrafları ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da bu konuşmayı sosyal medyadan yayınlamıştı. Ancak Bacıoğlu'nun evdeki 'alkol masası' fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı. Bu fotoğraflardan sonra sosyal medyadan tepki yağarken, sosyal medya kullanıcıları CHP'li Veli Ağbaba'nın paylaşımı altına tepkilerini dile getirdi.

Hikmet Genç'ten tepki

Yaşanan skandala tepki gösteren Gazeteci Yazar Hikmet Genç, Twitter'dan şunları ifade etti:

"Kurgu, yalan, mizansen. Utanmak sıkılmak da yok... Artık mide bulandırmaya başladı..."