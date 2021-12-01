Hikmet Ekemen tutuklandı mı? Hatice Ekemen kimdir?

Gün geçmiyor ki şiddet haberi gelmesin.Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven babanın caniliği yürekleri dağlarken, bir yürek yakan haber de Kocaeli’den geldi. Kocaeli'nde eşi Hikmet Ekemen tarafından demirle dövülen 73 yaşındaki Hatice Ekemen in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kocaeli'nde eşinden şiddet gördüğü için vücudunun her yerinde morluklar oluşan Hatice Ekemen'i mahallenin bakkalı videoya kaydetti. Sosyal medya da viral olan ve hızla yayılan video sonrası Twitter da Hikmet Ekemen tutuklansın kelimesi trend oldu.

Hikmet Ekemen kimdir?

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Hatice Ekemen, uzun süredir eşi tarafından şiddet gördü. Akli dengesi tam yerinde olmadığı için yaptığı şikayetler geçerli olmayan Ekemen, her seferinde eşi Hikmet Ekemen ile beraber yaşadığı evine dönmek durumunda kaldı. Şiddetin artması üzerine konuya kayıtsız kalmayan mahalleliler devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından Hatice Ekemen, kadın sığınma evine götürüldü.

73 yaşındaki Hatice teyzenin halini gören Mehmet Baş o anları kayıt altına aldı. Konuyu anlatan Baş, 'Sabah Hatice Ablamız dükkana geldi. Halini görünce ister istemez durumunu sordum. Bu durumdan şikayetçi olamadığını ve korktuğunu da biliyoruz zaten. Biz de gerekeni memur arkadaşlara ve ambulansa bildirdik. Geçen hafta Salı günü gene aynı olay oldu, gene gözü şiş halde dükkanıma geldiğini gördüm. Yine eşinin dövdüğünü söyledi ama o an kaydedemedim. Yine ben polise haber verdim ve geldiler. Akli dengesi yarım olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı diye biliyorum. Bu olay tekrarlandığından dolayı zannedersem bir kamu davası açılacak” şeklinde konuştu.