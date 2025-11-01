  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’in güvenliğini İsrail’e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkutan deprem!

Jahrein’den “Şeyh Said” edepsizliği! Biri bu kepazeliği durdursun artık

Pazar tezgahında şaşırtan anlar! Engelli satıcının yaptıkları şok etti

Türk pasaportu taşıyan katiller derhal tespit edilmeli. El Cezire bir bir deşifre etti

Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!

Türkiye’den zırhlı kara aracı almak için Brezilya’dan geldiler!

Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var

1 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"
Biyografi Hikmet Çapanoğlu kimdir, hastalığı neydi?
Biyografi

Hikmet Çapanoğlu kimdir, hastalığı neydi?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hikmet Çapanoğlu kimdir, hastalığı neydi?

Beşiktaş camiasını yasa boğan acı haber geldi... Siyah-beyazlı kulübün eski futbolcusu ve U-17 Akademi Takımı’nın teknik sorumlusu Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından pek çok kişi “Hikmet Çapanoğlu kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Beşiktaş altyapısında genç futbolcuların yetişmesine büyük katkı sağlayan, eski futbolcu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat haberi siyah-beyazlı camiada derin üzüntü yaşattı. Kulüp yaptığı açıklamayla ölüm haberini duyururken, Çapanoğlu’nun ani kaybının ardından pek çok kişi “Hikmet Çapanoğlu kimdir” sorusunu araştırmaya başladı.

Beşiktaş’tan taziye mesajı

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, “U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

Hikmet Çapanoğlu kimdir?

29 Ekim 1976’da İstanbul’da doğan Hikmet Çapanoğlu, futbola Beşiktaş altyapısında başladı. 1995 yılında profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu, aynı yıl Sakaryaspor’a kiralandı ve 29 Ekim 1995’te Erzurumspor maçında ilk profesyonel karşılaşmasına çıktı.

Daha sonra Kuşadasıspor, Diyarbakırspor, Kayseri Erciyesspor, Çorluspor ve Şanlıurfaspor gibi birçok takımda forma giydi. 1997-98 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası ve 1998’de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Profesyonel kariyerine kadar farklı yaş kategorilerinde 40 kez milli takıma çağrılan Hikmet Çapanoğlu, futbolculuk döneminde savunmadaki çalışkanlığıyla tanındı. Profesyonelliğe geçtikten sonra milli forma şansı bulamadı ancak futbol yaşamı boyunca takım ruhu ve disipliniyle dikkat çekti.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yoluna adım atan Çapanoğlu, uzun yıllar Beşiktaş altyapısında görev yaptı. Son olarak U-17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu olarak genç oyuncuların gelişiminde önemli rol üstleniyordu.

Hikmet Çapanoğlu’nun hastalığı neydi?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hikmet Çapanoğlu’nun ölüm nedeni kalp krizi. Ani şekilde gelişen rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çapanoğlu’nun herhangi bir kronik hastalığına dair bilgi paylaşılmadı.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Spor

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Bakan Kurum Adalı'yı kabul etti
Bakan Kurum Adalı'yı kabul etti

Gündem

Bakan Kurum Adalı'yı kabul etti

Beşiktaş'tan 'bahis soruşturması' kararı
Beşiktaş'tan 'bahis soruşturması' kararı

Spor

Beşiktaş'tan 'bahis soruşturması' kararı

Tarihi rekabet yeniden sahada! Beşiktaş ve Fenerbahçe 362. Kez karşı karşıya!
Tarihi rekabet yeniden sahada! Beşiktaş ve Fenerbahçe 362. Kez karşı karşıya!

Spor

Tarihi rekabet yeniden sahada! Beşiktaş ve Fenerbahçe 362. Kez karşı karşıya!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23