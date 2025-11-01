Hikmet Çapanoğlu kimdir, hastalığı neydi?

Beşiktaş altyapısında genç futbolcuların yetişmesine büyük katkı sağlayan, eski futbolcu Hikmet Çapanoğlu’nun vefat haberi siyah-beyazlı camiada derin üzüntü yaşattı. Kulüp yaptığı açıklamayla ölüm haberini duyururken, Çapanoğlu’nun ani kaybının ardından pek çok kişi “Hikmet Çapanoğlu kimdir” sorusunu araştırmaya başladı.

Beşiktaş’tan taziye mesajı

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, “U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu’nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

Hikmet Çapanoğlu kimdir?

29 Ekim 1976’da İstanbul’da doğan Hikmet Çapanoğlu, futbola Beşiktaş altyapısında başladı. 1995 yılında profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcu, aynı yıl Sakaryaspor’a kiralandı ve 29 Ekim 1995’te Erzurumspor maçında ilk profesyonel karşılaşmasına çıktı.

Daha sonra Kuşadasıspor, Diyarbakırspor, Kayseri Erciyesspor, Çorluspor ve Şanlıurfaspor gibi birçok takımda forma giydi. 1997-98 sezonunda Beşiktaş ile Türkiye Kupası ve 1998’de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Profesyonel kariyerine kadar farklı yaş kategorilerinde 40 kez milli takıma çağrılan Hikmet Çapanoğlu, futbolculuk döneminde savunmadaki çalışkanlığıyla tanındı. Profesyonelliğe geçtikten sonra milli forma şansı bulamadı ancak futbol yaşamı boyunca takım ruhu ve disipliniyle dikkat çekti.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük yoluna adım atan Çapanoğlu, uzun yıllar Beşiktaş altyapısında görev yaptı. Son olarak U-17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu olarak genç oyuncuların gelişiminde önemli rol üstleniyordu.

Hikmet Çapanoğlu’nun hastalığı neydi?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hikmet Çapanoğlu’nun ölüm nedeni kalp krizi. Ani şekilde gelişen rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çapanoğlu’nun herhangi bir kronik hastalığına dair bilgi paylaşılmadı.