Gündem HÜDA PAR'dan sert uyarı! Şahzade Demir: "İran'dan sonraki hedef Türkiye'dir"
Gündem

HÜDA PAR'dan sert uyarı! Şahzade Demir: "İran'dan sonraki hedef Türkiye'dir"

HÜDA PAR'dan sert uyarı! Şahzade Demir: "İran'dan sonraki hedef Türkiye'dir"

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki göstererek bölge ülkelerine "ortak irade" çağrısında bulundu. Demir, emperyalist güçlerin saldırgan stratejilerine karşı Türkiye’nin teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "İran'a yönelik saldırılar başarılı olursa hedefin Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri olacağı unutulmamalıdır." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, bunların İslam coğrafyasına yöneltilmiş açık bir saldırı olduğunu belirtti.

 

Saldırılarda bir okulun hedef alındığını ve 160 kız çocuğunun katledildiğini anımsatan Demir, "Gazze'de yıllar süren katliam karşısında etkisiz kalan BM sistemi bir kez daha iflas etmiştir. Uluslararası hukuk fiilen ortadan kalkmış, küresel düzen güçlünün hukukuna teslim edilmiştir. Dünya bugün adalet ilkeleriyle değil, iki haydut gücün dayattığı kuralsızlıkla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin, ABD'nin çıkarları için değil bölgesinin ve kendi halklarının ortak çıkarları, istikrarı ve barışı için işbirliklerini artırması gerektiğini belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkeleri bu saldırgan stratejiler karşısında her türlü hazırlıklarını yapmalıdır. İran'a yönelik saldırılar başarılı olursa hedefin Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri olacağı unutulmamalıdır. ABD'nin askeri üsleri bölge için kaos üretmektedir. Bu üsler, bölgesel barışı ve istikrarı korumamakta, aksine bölgeyi savaşların, suikastların ve istikrarsızlığın merkezine dönüştürmektedir. Bölge ülkeleri ortak bir irade ortaya koyarak ABD askeri üslerinin kapatıldığını ilan etmeli ve dış müdahaleye dayalı güvenlik anlayışına son vermelidir."

Emekli bayram ikramiyesine ilişkin görüşlerini de paylaşan Demir, bayram ikramiyesinin en az 18 bin lira olmasını istedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Reis Sevdalısı

başımızda Reis varken biraz zor o iş. Türkiye'ye saldıran helak olur.

İ. Keskin

Ben de bir görüş beyan edeyim diye beyan edilmiş bir görüş. Olacak sa olur. Gerekeni, vatan için ölmek değil mi? Biz ölürsek şehit oluruz, işgalciler ise mundar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
