Kırşehir'de Kıraathaneye Silahlı Saldırı: Cam Parçaları 2 Kişiyi Yaraladı
Aktüel

Kırşehir’de Kıraathaneye Silahlı Saldırı: Cam Parçaları 2 Kişiyi Yaraladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kırşehir’de Kıraathaneye Silahlı Saldırı: Cam Parçaları 2 Kişiyi Yaraladı

Kırşehir’de aralarında husumet bulunan bir kişinin işlettiği kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Kırşehir’de aralarında husumet bulunan bir kişinin işlettiği kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Medrese Mahallesi 95’inci Sokak’ta meydana gelen olayda, C.P. isimli şüpheli husumetlisinin iş yerinin önüne gelerek tabancayla camlara doğru 1 el, ardından havaya 5 el ateş etti. Açılan ateş sonucu kıraathanenin camları kırıldı. İçeride bulunan iki kişi, cam parçalarının isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçmayan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. C.P.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

