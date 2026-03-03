Seydikemer'de otobüs yangını!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Seydikemer'de Devlet Hastanesi yakınında ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otobüsten dumanların yükselmesi üzerine sürücü yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine kıa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otobüste maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.