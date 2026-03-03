  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarı şeytan Trump kanser mi oldu? İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi! Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu... Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı Türk savunma sanayisinden Avrupa'ya Ejder koruması Avrupa ülkesi 800 adet daha alacak Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu kaleme aldı: Beşten büyük dünyanın sesi 'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap Adalet Bakanı Gürlek’ten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a ziyaret
Yerel Seydikemer'de otobüs yangını!
Yerel

Seydikemer'de otobüs yangını!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Seydikemer'de Devlet Hastanesi yakınında ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otobüsten dumanların yükselmesi üzerine sürücü yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine kıa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otobüste maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te korkutan yangın
Siirt’te korkutan yangın

Yerel

Siirt’te korkutan yangın

Ankara'da iftar sofrasında diplomasi mesajı! Başkan Erdoğan "yangın büyümeden söndürülmeli" dedi
Ankara'da iftar sofrasında diplomasi mesajı! Başkan Erdoğan "yangın büyümeden söndürülmeli" dedi

Gündem

Ankara'da iftar sofrasında diplomasi mesajı! Başkan Erdoğan "yangın büyümeden söndürülmeli" dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23