Yerel 13 kez aynı iş yerini soydu
Yerel

13 kez aynı iş yerini soydu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Samsun'da 2 ayda aynı iş yerinden 13 hırsızlık olayında yaklaşık 130 bin TL değerinde ürün çalan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde hafif ticari araçla iş yerine gelen C.K. (33), dükkan önünde üzeri branda ile örtülü çeşitli markalara ait koli içindeki soda, kola ve gazozları aracına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin aynı yöntemle 2 ay içerisinde 13 kez hırsızlık yaptığı, toplam yaklaşık 130 bin TL değerinde ürün çaldığı tespit edildi. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, hırsızlık olayını; aralarında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarının da bulunduğu 15 suç kaydı bulunan C.K.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. C.K.'nin çaldığı kola, soda ve gazozları çeşitli market ve bakkallara sattığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

