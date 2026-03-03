  • İSTANBUL
Saldırı hazırlığını MİT basmıştı: DHKP-C'li 4 terörist tutuklandı
Gündem

Saldırı hazırlığını MİT basmıştı: DHKP-C’li 4 terörist tutuklandı

Saldırı hazırlığını MİT basmıştı: DHKP-C’li 4 terörist tutuklandı

İstanbul’da saldırı hazırlığı yaparken MİT ve polisin ortak operasyonu ile yakalanan terör örgütü DHKP/C’li 4 kişi, tutuklandı. Örgütün silahlı kanadına mensup teröristlerden ikisinin, geçen yıl eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul’daki çalışma ofisine keşif yaptıkları belirlenen M.D. ile A.K. olduğu ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla saldırı hazırlığındaki A.B., M.D., Ö.K. ve A.K. adlı DHKP/C’li 4 hücre üyesi İstanbul’da yakalanmış ve İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanmıştı.

MİT’in istihbari çalışmalar sonucu, DHKP/C’nin sözde silahlı propaganda birliklerinde (SPB) faaliyet yürüten 4 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri sona erdi. İstanbul’da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında oldukları belirlenen 4 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN OFİSİNE KEŞİF!

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden ikisinin, geçen yıl eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Beyoğlu’ndaki çalışma ofisine yönelik keşif ve eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen M.D. ile A.K. olduğu öğrenildi.

M.D. ve A.K.’nin örgütün gençlik yapılanması olan Dev-Genç sorumlusuyken DHKP/C’nin silahlı kanadı SPB’ye geçtikleri, Ö.K.’nın ise Gazi alan sorumluluğundan SPB saflarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Tutuklu olduğu Kayseri Kapalı Kadın Cezaevi'nden sağlık sorunları nedeniyle önceki yıl tahliye edilen A.K.’nin ise DHKP/C’nin silahlı kanadı SPB saflarında yer aldığı belirtildi.

 

