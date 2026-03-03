  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zorlu koşullara rağmen günlük ihracat 1 milyar dolara dayandı! Ticaret Bakanı Bolat: Şubatta 28 günde 21 milyar doları aştık Biri bitti diğeri başladı: Bakan Fidan'dan baş döndüren diplomasi! Rusya’nın yeni hedefi Avrupa Putin tahsilata çıktı parasını istiyor Macron’un korkusu alay konusu oldu! Bir şehirden diğerine 4 savaş uçağıyla gitti Tabii ki CHP’li şaşırmayın! Rüşvet sanığı Halk TV’nin sahibine sürpriz avukat Dün iptal bugün şov! CHP’den şimdi de burslu öğrenci istismarı Sarı şeytan Trump kanser mi oldu? İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi! Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu... Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı
Dünya Trump: İran konuşmak istedi, ‘Artık çok geç’ dedim!
Dünya

Trump: İran konuşmak istedi, ‘Artık çok geç’ dedim!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump: İran konuşmak istedi, ‘Artık çok geç’ dedim!

ABD Başkanı Donald Trump İran hakkında yeni bir açıklama yaparak " Hava Kuvvetleri, Donanma Kuvvetleri ve lider kadrosu yok oldu. Konuşmak istediler, ‘Artık çok geç’ dedim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı yeni açıklamada "Hava savunmaları, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve tüm lider kadrosu yok olduktan sonra benimle konuşmak istediler. Ben ise 'Artık çok geç' dedim" dedi.

Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu...
Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu...

Dünya

Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu...

Siyonistler rejimi devirmek isterken İran rejim ihraç edecek!
Siyonistler rejimi devirmek isterken İran rejim ihraç edecek!

Gündem

Siyonistler rejimi devirmek isterken İran rejim ihraç edecek!

İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder
İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder

Dünya

İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder

DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği...
DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği...

Gündem

DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği...

İran lideri Pezeşkiyan: Bizim asıl sermayemiz...
İran lideri Pezeşkiyan: Bizim asıl sermayemiz...

Dünya

İran lideri Pezeşkiyan: Bizim asıl sermayemiz...

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasann

Yalancııı.. Yalandan kim ölmüşş!!!

Anar

Senin sonunu da güvendiyin soyonistler getirecek ama sonraki pişmançiliq fayda vermeyecek sari şeytan
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23