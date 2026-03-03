Katil İsrail durmuyor! Lübnan'da sağlık görevlileri hedef alındı: 2 ölü
Lübnan'ın güneyinden bir kez daha acı haberler yükseliyor. Siyonist İsrail'in vahşi saldırıları bu kez doğrudan insani yardım çalışanlarını hedef aldı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, Sur kentine bağlı Sıddikin beldesine yönelik gerçekleştirilen kalleş hava saldırısında, İslami Sağlık Heyeti bünyesinde görev yapan 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
İsrail'in Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.
Haberde, İsrail'in Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında "İslami Sağlık Heyeti"nde görev yapan 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Saldırıya ve olayın ayrıntılarına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
Ekonomi
İran dünyanın şah damarını kesti: Körfez'de gemi kuyruğu: Yüzlerce tanker umman Denizi'nde mahsur kaldı
Dünya
İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder