  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarı şeytan Trump kanser mi oldu? İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi! Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu... Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı Türk savunma sanayisinden Avrupa'ya Ejder koruması Avrupa ülkesi 800 adet daha alacak Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu kaleme aldı: Beşten büyük dünyanın sesi 'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap Adalet Bakanı Gürlek’ten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a ziyaret
Gündem Katil İsrail durmuyor! Lübnan'da sağlık görevlileri hedef alındı: 2 ölü
Gündem

Katil İsrail durmuyor! Lübnan'da sağlık görevlileri hedef alındı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Katil İsrail durmuyor! Lübnan'da sağlık görevlileri hedef alındı: 2 ölü

Lübnan'ın güneyinden bir kez daha acı haberler yükseliyor. Siyonist İsrail'in vahşi saldırıları bu kez doğrudan insani yardım çalışanlarını hedef aldı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, Sur kentine bağlı Sıddikin beldesine yönelik gerçekleştirilen kalleş hava saldırısında, İslami Sağlık Heyeti bünyesinde görev yapan 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, İsrail'in Sıddikin beldesine düzenlediği hava saldırısında "İslami Sağlık Heyeti"nde görev yapan 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Saldırıya ve olayın ayrıntılarına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

İran dünyanın şah damarını kesti: Körfez'de gemi kuyruğu: Yüzlerce tanker umman Denizi'nde mahsur kaldı
İran dünyanın şah damarını kesti: Körfez'de gemi kuyruğu: Yüzlerce tanker umman Denizi'nde mahsur kaldı

Ekonomi

İran dünyanın şah damarını kesti: Körfez'de gemi kuyruğu: Yüzlerce tanker umman Denizi'nde mahsur kaldı

İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder
İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder

Dünya

İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder

İranlı yıldız Taremi savaşa mı gidiyor? Menajer Pastorello son noktayı koydu
İranlı yıldız Taremi savaşa mı gidiyor? Menajer Pastorello son noktayı koydu

Spor

İranlı yıldız Taremi savaşa mı gidiyor? Menajer Pastorello son noktayı koydu

DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği...
DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği...

Gündem

DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23