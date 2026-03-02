Almanya'dan büyük skandal! Türk futbolcuların paralarına el konuldu

Almanya'da amatör ligde mücadele eden Pforzheim Türk Spor Kulübü'nün (GU/Türkspor) 29 oyuncusu, Türkiye'ye kamp için giderken Stuttgart Havalimanı'nda keyfi bir uygulamayla karşı karşıya kaldı.

KEYFİ YAKLAŞIMLA HUKUKUN ETRAFINI DOLANDILAR

Üzerlerinde kişi başı 4 bin ila 9 bin 900 euro arasında nakit para bulunan futbolcular, yasal sınır olan 10 bin euroyu aşmamalarına rağmen, paraların toplamı 215 bin euroyu bulduğu gerekçesiyle kara para aklama iddiasıyla soruşturmaya uğradı. Alman yetkililerin bu hukuka takla attıran yaklaşımı, Türk futbolculara yönelik bir eziyet olarak yorumlandı.

HER FUTBOLCU YASAL SINIRIN ALTINDA!

Stuttgart Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, Pforzheim Türk Spor Kulübü (GU/Türkspor) oyuncularının üzerinde yapılan aramada toplam 215 bin euro nakit para bulundu. Ancak dikkat çeken nokta, bu paranın 29 kişi arasında bölünmüş olması ve her bir futbolcunun taşıdığı miktarın 4 bin ila 9 bin 900 euro arasında değişmesi. Almanya'da yolcuların 10 bin euroya kadar nakit taşıması yasal sınırlar içinde kabul ediliyor. Buna rağmen, Alman gümrük yetkilileri, paranın bölünmüş şekilde taşındığını iddia ederek kara para aklama şüphesiyle Stuttgart Başsavcılığı'na bildirdi.

TÜRK FUTBOLCULARIN PARALARINA EL KONULDU

Stuttgart Başsavcılığı, olayla ilgili kara para aklama şüphesi kapsamında soruşturma başlattığını doğruladı. Türk futbolcuların şu aşamada serbest olduğu, ancak paralara el konulduğu belirtildi. Alman yetkililer, paranın Türkiye'ye çıkarılmak istendiğini iddia ederken, futbolcuların kamp harcamaları için bu parayı yanlarında bulundurdukları öğrenildi. Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın Şubat ayı başında meydana geldiği bildirildi.

KEYFİ UYGULAMA: TÜRK FUTBOLCULARA EZİYET Mİ?

Uzmanlar, her bir futbolcunun taşıdığı miktarın yasal sınırın altında olmasına rağmen, toplam para üzerinden soruşturma açılmasını "keyfi" olarak nitelendiriyor. Normal şartlarda, bireysel olarak sınırı aşmayan kişilerin toplu halde seyahat etmesi, kara para aklama şüphesi için yeterli bir gerekçe sayılamaz. Bu durum, Türk futbolculara yönelik ayrımcı bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Almanya'da Türk futbolcuların sık sık benzer keyfi uygulamalarla karşılaştığı, bu tür olayların Türk toplumunda infiale yol açtığı ifade ediliyor.