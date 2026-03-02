  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Okullardaki ramazan etkinlikleri laikliğe aykırı mı? Bakan Tekin’den net cevap: Niye aykırı olsun Sanayide son dört yılın rekoru kırıldı! Bakan Kacır 2026 yılı için "yükseliş hızlanacak" dedi Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP’li Hasbi’nin mahkeme tarihi belli oldu OECD verileri açıklandı: Türkiye en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi oldu Yunanistan’dan “savaş” kararı! İran'ın vurduğu bölgeye savaş uçağı ve fırkateyn gönderecek Barrot’tan kalleş saldırıya diplomatik rest! Fransa, ABD-İsrail zorbalığını BMGK’ya taşıdı Uraloğlu, duyurdu: Uçuş iptalleri uzatıldı Katar'a İHA saldırısı AB’den skandal ‘çözüm’ önerisi: Katliama sessiz kal, silahlardan vazgeç
Spor Almanya'dan büyük skandal! Türk futbolcuların paralarına el konuldu
Spor

Almanya'dan büyük skandal! Türk futbolcuların paralarına el konuldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya'dan büyük skandal! Türk futbolcuların paralarına el konuldu

Almanya, kamp için Türkiye'ye gitmek isteyen 29 Türk futbolcunun parasına keyfi bir uygulamayla el koydu.

Almanya'da amatör ligde mücadele eden Pforzheim Türk Spor Kulübü'nün (GU/Türkspor) 29 oyuncusu, Türkiye'ye kamp için giderken Stuttgart Havalimanı'nda keyfi bir uygulamayla karşı karşıya kaldı.

KEYFİ YAKLAŞIMLA HUKUKUN ETRAFINI DOLANDILAR

Üzerlerinde kişi başı 4 bin ila 9 bin 900 euro arasında nakit para bulunan futbolcular, yasal sınır olan 10 bin euroyu aşmamalarına rağmen, paraların toplamı 215 bin euroyu bulduğu gerekçesiyle kara para aklama iddiasıyla soruşturmaya uğradı. Alman yetkililerin bu hukuka takla attıran yaklaşımı, Türk futbolculara yönelik bir eziyet olarak yorumlandı.

 

HER FUTBOLCU YASAL SINIRIN ALTINDA!

Stuttgart Havalimanı'nda gerçekleşen olayda, Pforzheim Türk Spor Kulübü (GU/Türkspor) oyuncularının üzerinde yapılan aramada toplam 215 bin euro nakit para bulundu. Ancak dikkat çeken nokta, bu paranın 29 kişi arasında bölünmüş olması ve her bir futbolcunun taşıdığı miktarın 4 bin ila 9 bin 900 euro arasında değişmesi. Almanya'da yolcuların 10 bin euroya kadar nakit taşıması yasal sınırlar içinde kabul ediliyor. Buna rağmen, Alman gümrük yetkilileri, paranın bölünmüş şekilde taşındığını iddia ederek kara para aklama şüphesiyle Stuttgart Başsavcılığı'na bildirdi.

 

TÜRK FUTBOLCULARIN PARALARINA EL KONULDU

Stuttgart Başsavcılığı, olayla ilgili kara para aklama şüphesi kapsamında soruşturma başlattığını doğruladı. Türk futbolcuların şu aşamada serbest olduğu, ancak paralara el konulduğu belirtildi. Alman yetkililer, paranın Türkiye'ye çıkarılmak istendiğini iddia ederken, futbolcuların kamp harcamaları için bu parayı yanlarında bulundurdukları öğrenildi. Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın Şubat ayı başında meydana geldiği bildirildi.

 

KEYFİ UYGULAMA: TÜRK FUTBOLCULARA EZİYET Mİ?

Uzmanlar, her bir futbolcunun taşıdığı miktarın yasal sınırın altında olmasına rağmen, toplam para üzerinden soruşturma açılmasını "keyfi" olarak nitelendiriyor. Normal şartlarda, bireysel olarak sınırı aşmayan kişilerin toplu halde seyahat etmesi, kara para aklama şüphesi için yeterli bir gerekçe sayılamaz. Bu durum, Türk futbolculara yönelik ayrımcı bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Almanya'da Türk futbolcuların sık sık benzer keyfi uygulamalarla karşılaştığı, bu tür olayların Türk toplumunda infiale yol açtığı ifade ediliyor.

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi
Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Dünya

Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Almanya'dan kendi vatandaşlarına kritik çağrı! İsrail'e gitmeyin
Almanya'dan kendi vatandaşlarına kritik çağrı! İsrail'e gitmeyin

Gündem

Almanya'dan kendi vatandaşlarına kritik çağrı! İsrail'e gitmeyin

Almanya’da "bypass şart" denildi! Elazığ’da ameliyatsız sağlığına kavuştu
Almanya’da “bypass şart” denildi! Elazığ’da ameliyatsız sağlığına kavuştu

Sağlık

Almanya’da “bypass şart” denildi! Elazığ’da ameliyatsız sağlığına kavuştu

Avrupa'nın devinde işsizlik alarmı!
Avrupa'nın devinde işsizlik alarmı!

Avrupa

Avrupa'nın devinde işsizlik alarmı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23