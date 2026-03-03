  • İSTANBUL
Müslümanların yüreğini yakan haber

Terör devleti İsrail'in soykırımı altındaki Gazze’de şehit olanların sayısı 72 bin 116’ya yükseldi.

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese ve Ramazan ayına rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 2 kişi yaralandı, enkaz alanlarında ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

 

Ateşkesten bu yana 631 kişi şehit oldu

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 631 kişi hayatını kaybetti, bin 700 kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 116’ya, yaralı sayısı 171 bin 798’e ulaştı.

