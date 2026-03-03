38 ilde düğmeye basıldı: 182 tutuklama var

  • İSTANBUL
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 2 haftada toplam 38 ilde hain FETÖ'ye karşı yürütülen operasyonlarda 182 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; son 2 haftada polis tarafından 38 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendi ve 298 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

 

 

Şüphelilerin, FETÖ’nün 'güncel yapılanması', 'eğitim yapılanması', 'finans yapılanması' ve 'askeri mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulundukları, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki kişilerle haberleşmeyi sürdürdükleri, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgüte maddi destek topladıkları tespit edildi.

 

 

Şüphelilerden 182'si tutuklandı. 75’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

1
Mehmet

Amma bitmez bir yapıymış.
