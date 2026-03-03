AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz'de saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
En yakın yerleşim yeri 254,25 km uzaklıkta
En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.