SON DAKİKA
Gündem AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karadeniz'de saat 15.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 

En yakın yerleşim yeri 254,25 km uzaklıkta

En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

