Dehşet Veren Haraç Çetesi Çökertildi: Ölümle Tehdit Ettiler, 7’si Tutuklandı

Kocaeli’de bir iş insanından yüklü miktarda para talep edip ölümle tehdit ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de bir iş insanından yüklü miktarda para talep edip ölümle tehdit ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, bir iş yeri sahibini para vermemesi halinde öldürmekle tehdit ettikleri öne sürüldü.

Operasyon sırasında zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

