Bakan Fidan'dan kritik ziyaret! Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde savaş mesaisi

Bakan Fidan'dan kritik ziyaret! Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde savaş mesaisi

Dışişleri Bakanı Fidan, bölgeyi kasıp kavuran İran savaşı nedeniyle teyakkuza geçen Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti. Ankara Kızılay’da 7/24 esasına göre çalışan merkezi yerinde denetleyen Fidan, savaş bölgesindeki Türk vatandaşlarından gelen yoğun çağrılara dikkat çekerek, "Hemen gereken yapılıyor" mesajını verdi. Devletin nefesi, dünyanın her yerindeki vatandaşının ensesinde!

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’daki Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, özellikle İran’da devam eden savaş nedeniyle artan vatandaş taleplerini inceledi. 7 gün 24 saat çalışan personelle bir araya gelen Fidan, bölgedeki Türk vatandaşlarının güvenliği için her türlü yönlendirmenin anlık olarak yapıldığını ve üst makamların duruma vaziyet ettiğini vurguladı.

Ortadoğu’nun barut fıçısına döndüğü ve İran üzerindeki çatışmaların şiddetlendiği şu günlerde, Türk diplomasisi vatandaşının güvenliği için kalkan oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’nın kalbi Kızılay’da bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde denetledi.

Bakan Fidan, Ankara'da Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulundu. Fidan, "Birçok talep oluyor, özellikle son günlerde İran savaşı yüzünden, mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var." dedi.

Lakan Fidan, Ankara'nın Kızılay semtinde yer alan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yaptığı ziyarette, incelemelerde bulundu ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılardan birkaçını dinleyen Fidan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, merkezde dünyanın dört bir tarafındaki Türk vatandaşlarının taleplerine ve sorularına yanıt verildiğini söyledi.

Fidan, "Şu anda Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde bulunmaktayız. Burada 7/24 arkadaşlarımız faaliyet göstermekte. Dünyanın dört bir tarafında bulunan vatandaşlarımızın taleplerine, sorularına cevap verilmekte. Özellikle hem alandaki misyonlardaki arkadaşlarımız hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte." ifadelerini kullandı.

Merkezde yoğun bir faaliyet olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap vermekte. Birçok talep oluyor, özellikle son günlerde İran savaşı yüzünden, mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar, burada alınıyor, yönlendirmeler yapılıyor, daha ileri atılması gereken adımlar varsa üst makamlara iletiliyor, hemen duruma vaziyet ediliyor."

Yurt Dışında Yaşayan Türkler ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 7/24 bu hizmetleri yerine getirmek için çalıştığını söyleyen Fidan, "Ben de burada, huzurlarınızda arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

