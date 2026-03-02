Numan Kurtulmuş'tan tedirgin eden sözler: Bir sisteme doğru geçiyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen iftar programında Meclis personeliyle bir araya geldi.

İlk on günü geride kalan ramazan ayının hayırlar getirmesini, bayrama da huzur ve afiyet içerisinde girilmesini dileyen Kurtulmuş, iftar programında Meclis personeliyle bir iftar sofrasında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TBMM'nin, Türkiye'nin en saygın kurumlarından birisi, milli iradenin merkezi, Türkiye demokrasisinin kalbi olduğunu belirten Kurtulmuş, yüce bir mekan olan TBMM'nin, millet adına karar veren, millet adına denetleyen ve millet adına siyaset üreten bir merkez olduğuna dikkati çekerek, böyle önemli bir kurumda mesai harcamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

TBMM'nin görünen yüzünün Genel Kurul Salonu ve komisyonlarla fikir üretme, siyaset yapma, yasa çıkarma olduğunu kaydeden Kurtulmuş, Meclis personelinin de işin görünmeyen kısmında yer aldığını, siyasetin iş yapmasını, Meclis'in işleyişini kolaylaştıracak farklı alanlardaki sorumlulukları yerine getirdiğini vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye'deki milli iradenin fonksiyon görmesinin görünmez kahramanlarının Meclis personeli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her birinizin, birikiminizle, tecrübenizle, genç arkadaşlarımızın da iyi niyetleriyle, gayretleriyle bu kutsal vazifeyi yerine getirebilmek için canla başla çalıştığını biliyorum. Hangi birimde olursanız olun, ne yapıyor olursanız olun, hepinizin işinizi en iyi şekilde yapmak için gayret sarf ettiğinizin farkındayım. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Her birinizin tam bir takım ruhuyla, tam bir ekip şuuruyla, yan yana, omuz omuza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlerinin daha disiplinli, daha ciddi ve daha güçlü bir şekilde deruhte edilmesi için gayret etmeye devam edeceğinizden hiç şüphem yoktur."

Ramazanın bireysel olarak olgunlaşmaya vesile olmasının yanı sıra sosyal yönünün de bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ramazan, yardımlaşmadır, dayanışmadır, fakirle, fukarayla, yolda kalmışla evindeki sofrasını paylaşmaktır. Böylece ramazanın aslında zekatlarımızla, sadakalarımızla, fitrelerimizle toplumsal dayanışmaya da fevkalade önemli tesir ettiğini biliyoruz ve toplumu ayakta tutan önemli meselelerden birisinin de bu olduğunun farkındayız. Dolayısıyla ramazan ayı boyunca hem kendimiz hem de toplum için çalışıyoruz. Allah ramazanın birlik ve beraberlik ruhundan bizleri ayırmasın. Ramazanda ortaya çıkan beraberlik, birlik ve kardeşlik ruhunun ilanihaye devam etmesini bu ülkede bizlere nasip etsin." diye konuştu.

"Kural bazlı bir uluslararası sistem yerine, güçlünün kural koyduğu bir sisteme doğru geçiyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyanın zor bir döneme girdiğine işaret ederek, bu dönemde her gün bir başka yerde yeni altüst oluşlarla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin, Orta Doğu coğrafyasının dünyanın bütün güçlerinin bulunduğu, bütün fillerinin tepiştiği bir bölge olduğunu anlatan Kurtulmuş, burada hukuksuzluğun, kanunsuzluğun, insan haklarını hiçe sayan davranışların alıp başını gittiğini söyledi.

Gazze'de devam eden saldırıları anımsatarak, bölgede artık hiçbir ülkenin egemenliğinin ortada kalmadığı bir döneme girildiğini aktaran Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kural bazlı bir uluslararası sistem yerine, güçlünün kural koyduğu bir sisteme doğru geçiyoruz. Onun için diyoruz ki bu şartlar altında ve özellikle bu coğrafyada millet olarak bizim çok güçlü olmamız, ayaklarımızı sağlam yere basmamız ve hiçbir şekilde içimizdeki farklılıkları başkalarının kullanabileceği bir zeminin hazırlanmasına fırsat vermememiz gerekir. Bu yaz boyunca sizlerin de çalışmalarınızla, emeklerinizle desteklediğiniz komisyon çalışmalarımızdaki muradımız buydu. Türkiye'de artık terörün, silahın, çatışmanın ve şiddetin yeri olmasın. Türkiye'de bu aziz milletin arasında hiçbir şekilde bir daha kardeş kavgası olmasın, hiçbir şekilde güvensizlik olmasın.

Onun için bu ramazanın var olan birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daha da sağlamlaştırmasını temenni ediyoruz. Bu coğrafyanın yıldız ülkesi olan Türkiye'nin hep beraber, doğusuyla, batısıyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Sünni'siyle, Alevi'siyle hep beraber, kardeş ve aynı sofraları birleştiren bir millet olarak devam etmesini temenni ediyoruz. Bizim birliğimiz ve kardeşliğimiz asla geçici değildir. Ezeli olduğu gibi inşallah ebedidir. Ebedi olarak bu kardeşliği artırarak yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kere daha her birinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ramazan ayının sizlere, ailelerinize, sevdiklerinize bereket, huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum. İnşallah nice ramazanlara böyle sağlık ve afiyet içerisinde hep daha iyi günlere ulaşmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Ayrıca sözlerimi şu duayla da bitiriyorum. Allah bizleri, sizleri sevsin, sevdirsin ve kendisini de hakkıyla sevenlerden olmayı nasip etsin. Allah kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı kılsın. Allah geçmişimizi ve geleceğimizi hayırlı etsin. Bütün evlatlarımızı, kıyamete kadar gelecek olan nesillerimizi iyi insanlar olarak yaşamak ve iyi insanlar olarak bu dünyadan göçmelerini nasip etsin."