Hijyen ürünleri ihracat rekoru kırıyor

Ocak-Ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815,75, kolonya ihracatı yüzde 228,99, sabun ihracatı ise yüzde 43,65 arttı.

Üretim tam kapasite

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Covid-19 ürünleri diye de adlandırabileceğimiz dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Hijyen ürünleri, medikal ürünler, ilaçlar, tıbbi cihazlar gibi pandemide öne çıkan birçok ürünü içinde barındıran kimya sektörümüzün stratejik önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor” dedi. Sektörün, ihracattan aldığı payın her geçen yıl artmaya devam ettiğini belirten Pelister, “Pandemi dolayısıyla da en çok ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinde firmalarımız tam kapasite çalışarak, durmadan üretmeye ve ihracat yapmaya devam etti” ifadesini kullandı.

222,4 milyon dolara çıktı

Pelister, şöyle devam etti: “Bu süreçte ilk sekiz aylık rakamlara baktığımızda 2019 Ocak-Ağustos döneminde 24,2 milyon dolar olan dezenfektan ihracat rakamı bu yılın aynı döneminde 222,4 milyon dolara çıktı ve geçen yıla göre yüzde 815,75 büyüdü. Bu yıl Ağustos ayında dezenfektan ihracatı ise geçen yıl Ağustos ayına göre yüzde 365,78 artarak 3 milyon dolardan 14 milyon dolara ulaştı. Kolonya ihracatımız ise bu yıl Ağustos ayında yüzde 298,73 artarak 1,93 milyon dolara ulaşırken, ilk sekiz aylık dönemde yüzde 228,99 artarak 17,7 milyon dolara yükseldi.”