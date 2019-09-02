0553 313 94 23

Highway Outlet’de indirim panayırı günleri başladı

Bolu’da, Highway AVM düzenlediği “İndirim Panayırı” ile dünyaca ünlü markaları Eylül ayı boyunca ziyaretçileriyle buluşturacak.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Highway Outlet’de indirim panayırı günleri başladı

Bolu’da, Highway AVM düzenlediği “İndirim Panayırı” ile dünyaca ünlü markaları Eylül ayı boyunca ziyaretçileriyle buluşturacak.


Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi, dünyaca ünlü markaların Outlet mağazalarını, Eylül ayı boyunca düzenleyeceği indirim panayırı ile ziyaretçilerine bu kez adım başı indirim fırsatı sunuyor. Bütün bir yıl boyunca, ünlü markaların birbirinden güzel ürünlerini gerçek fabrika satış fiyatlarıyla ziyaretçileri ile buluşturan Highway Outlet, geleneksel hale getirdiği İndirim Panayırı’nda, Eylül ayı boyunca ziyaretçilerine indirim üstüne indirim çılgınlığı yaşatacak. Yaz döneminde milyonlarca insanı ağırlayan, kaliteyi, sınırsız hizmeti, alışverişi, eğlenceyi, lezzeti ve mutluluğu kusursuz bir şekilde ziyaretçilerine sunmaya çalışan Alışveriş Merkezi’nde, mağazaların önüne kurulan indirim çadırlarında İndirim Panayırı için seçilen özel fırsat ürünleri %80’e varan indirimlerle 30 gün boyunca müşterilerin satışına sunulacak.


Düzenlenen İndirim Panayırı etkinliği ile Highway Outlet’te bulunan mağazalar, depolarındaki ürün stoklarını eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için ürünlerini maliyetlerinin de altında fiyatlarla sezonun son fırsatı olarak müşterileriyle buluşturacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan istifa etti!
    1. Başbakan istifa etti!
    2. "Apollonia Mozaik Çalıştayı" sona erdi
    3. Yeni yönetmeliğin detayları MÜSİAD’da..
    4. Van’da fuar günleri başlıyor
    5. Hırsızlık çetesine nefes kesen..
    6. Veliler yapay zeka nedeniyle..
    7. Schneider Electric İnovasyon Tır'ı..
    8. Bayramı ülkelerinde geçiren..
    9. İsrail'in yalanı ortaya çıktı
    10. Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce..
    11. Basketbol: FIBA 2019 Dünya Kupası
    12. “Kalkınma sorunları sadece ekonomik..
    13. Horoz yaşlı kadını gagalayıp öldürdü
    14. Geleceğin balıkçıları babalarının..
    15. Galatasaray, Mario Lemina’nın geçici..
    16. Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı
    17. ABD uçakları, Rusya üzerinde uçacak
    18. İnegöl’de kazaların bilançosu ağır..
    19. "Devlet dili olarak Kazak dilinin rolü..
    20. Tatvan’da sokağa çıkma yasağı ilan..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak