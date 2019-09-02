Highway Outlet’de indirim panayırı günleri başladı

Bolu’da, Highway AVM düzenlediği “İndirim Panayırı” ile dünyaca ünlü markaları Eylül ayı boyunca ziyaretçileriyle buluşturacak.

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Alışveriş Merkezi, dünyaca ünlü markaların Outlet mağazalarını, Eylül ayı boyunca düzenleyeceği indirim panayırı ile ziyaretçilerine bu kez adım başı indirim fırsatı sunuyor. Bütün bir yıl boyunca, ünlü markaların birbirinden güzel ürünlerini gerçek fabrika satış fiyatlarıyla ziyaretçileri ile buluşturan Highway Outlet, geleneksel hale getirdiği İndirim Panayırı’nda, Eylül ayı boyunca ziyaretçilerine indirim üstüne indirim çılgınlığı yaşatacak. Yaz döneminde milyonlarca insanı ağırlayan, kaliteyi, sınırsız hizmeti, alışverişi, eğlenceyi, lezzeti ve mutluluğu kusursuz bir şekilde ziyaretçilerine sunmaya çalışan Alışveriş Merkezi’nde, mağazaların önüne kurulan indirim çadırlarında İndirim Panayırı için seçilen özel fırsat ürünleri %80’e varan indirimlerle 30 gün boyunca müşterilerin satışına sunulacak.

Düzenlenen İndirim Panayırı etkinliği ile Highway Outlet’te bulunan mağazalar, depolarındaki ürün stoklarını eritmek ve yeni ürünlere yer açmak için ürünlerini maliyetlerinin de altında fiyatlarla sezonun son fırsatı olarak müşterileriyle buluşturacak.