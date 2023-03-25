Hidrojen yakıtlı uçak gökyüzü ile buluşuyor: Hidrojen yakıt uçuşların geleceği olacak! Yeni dönem başlıyor

Hidrojen, sentetik bir enerji taşıyıcısı. Üretim kaynakları son derece bol ve çeşitli. Bunların en başta gelenleri su, kömür ve doğalgaz. Hidrojen, bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim ağırlık başına en yüksek enerji içeriğine sahip (120,000 kJ/kg). Hidrojen fosil yakıtlardan %39 daha verimlidir. Kısaca hidrojen birincil enerji kaynaklarını korur. Bu hedefler doğrultusunda hidrojen yatırımı ve altyapısını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Hidrojen yakıt, kısa mesafeli uçuşların geleceğidir

easyJet, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) gibi diğer seçeneklere yapılan büyük endüstri yatırımlarına rağmen, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmanın en iyi yolunun hidrojen olduğuna inanıyorLONDRA- easyJet'in Avrupa direktörü Thomas Haagensen'e göre, düşük maliyetli taşıyıcı easyJet, kısa mesafeli uçuşlar için havacılığın geleceğini hidrojende görüyor.Havayolu, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) gibi diğer seçeneklere yapılan büyük endüstri yatırımlarına rağmen, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmanın en iyi yolunun hidrojen olduğuna inanıyor.

SAF, bugün ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görse de, easyJet sıfır CO2 emisyonlu hidrojeni uzun vadeli çözüm olarak görmek konusunda kararlı.Haagensen EURACTIV'e "İş modelimiz olan kısa mesafeli model için nihai hedef, net sıfır emisyon ve net sıfır teknolojidir" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "[SAF]'a yapılan yatırımların, örneğin havacılığın geleceğini kısa mesafe için gördüğümüz hidrojene yapılan herhangi bir yatırımdan uzaklaşmadığından emin olmak istiyoruz."Mart 2023'te, eski Airbus CTO'su Paul Eremenko liderliğindeki bir girişim olan Universal Hydrogen, hidrojen-elektrik göstericisinin ilk uçuşunun tamamlandığını duyurdu .40 koltuklu Dash 8-300, önceki rekor sahibi ZeroAvia'nın ilk uçuşunu geçen Ocak ayında yapan hibrit elektrikli Do228'i geride bırakarak bugüne kadar uçan en büyük hidrojen-elektrikli uçak.zamanda, Sovyetler Birliği tarafından 1980'lerde bir Tupolev Tu-155 uçağıyla yapılan bir deneyden sonra,

EasyJet gibi havayollarının gelecekte 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak için güvenebileceği bu tür bir teknoloji.Haagensen, "Herkesin geleceğin teknolojisi ve potansiyel bir çözüm olarak hidrojen hakkında düşünmeye başlaması gerekiyor" dedi. Markus Mainka / Shutterstock-com

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