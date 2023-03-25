Akaryakıt fiyatları uçuşa geçti! Piyasalar dalgalı seyrediyor: Güncel Benzin litre fiyatı, mazot, LPG fiyatı kaç TL?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan güncellemeler ile birlikte otomobil sahipleri her geçen gün araştırmasına devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında sık sık yaşanan fiyat dalgalanması sonucunda indirim veya zam haberleri sürekli değişiyor. Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar ve brent petrol varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar piyasaları etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı ve beklenmiyor. Petrol fiyatları cephesinde yaşanan düşüşün devam etmesi durumunda hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları için yeni indirimler söz konusu olacak.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için herhangi bir fiyat şu saatlerde değişikliği yaşanmadı ve henüz beklenmiyor.

Akaryakıt neden zamlanıyor?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarının zam yada indirim olarak etkilemesine neden oluyor

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o güncel tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 20,51 TL

Ankara 20,85 TL

İzmir 20,92 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 20,60 TL

Ankara 20,94 TL

İzmir 20,93 TL

LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa fiyatı 11.79 TL

İstanbul Anadolu litre fiyatı 12.05 TL

Ankara litre fiyatı 11.99 TL

İzmir 11.84 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.

Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir.

Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır.

Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Motorin neden benzinden pahalı?

Aslında birçok ülkede mazot şimdi olduğu gibi geçmişte de benzinden daha pahalıydı. Çünkü mazot aynı tankta üretilmesine rağmen üretim maliyeti benzine göre daha yüksek olan bir petrol türevidir.

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