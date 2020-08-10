Liselere yerleştirme LGS sınav sonucu, yerel yerleştirme sonucu ve yetenek sınavına göre yapılıyor. Lise tercihleri 20-29 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Tercih sonuçları ise 10 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. Ancak bazı adayların sonuç kısmında “Herhangi bir tercihinizi yerleştirilemediniz” ifadesi yer aldı. Peki, henüz bir okula yerleşemeyenler neler yapmalılar.

Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?

Lise tercihi yapan öğrencilerin bazıları okullara yerleşemedi. Bu ise öğrencilerin ortalamalarının düşük olmasından kaynaklanabiliyor. Şayet öğrenci tercih döneminde bir okula yerleşemediyse eğitim hayatlarına örgün eğitimde devam etmeleri için 2 tercih dönemi bulunuyor.

10-14 Ağustos tarihlerinde 1. nakil tercih başvuruları alınacak. 2. yerleştirme başvuruları ise 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Şayet öğrenci iki başvuruda da bir okula yerleşemezse 24-26 Ağustos tarihlerinde boş kontenjanlar için il ilçe komisyonuna başvuru yapılacak. Öğrenciler bu süreçte hiçbir okula yerleşemezse eğitim hayatlarına açık lisede devam edecek.

E OKUL 1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ