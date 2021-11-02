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Medya Hiç utanmaları yok! Muhalif medyanın 'veremle mücadele' yalanı...
Medya

Hiç utanmaları yok! Muhalif medyanın 'veremle mücadele' yalanı...

Koronavirüsle mücadele sürecinde "yalan" bilgilerle kamuoyunu yanıltıp vatandaşa "korku pompalama" misyonu üstlenen bazı medya kuruluşları, Sağlık Bakanlığı'nı bu sefer de "Verem" hastalığı üzerinden hedef aldı. Yalanları ortaya çıkan muhalif medya, bir düzeltmeye de gitmedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:55:00 - 2021-11-02 22:43:07
Hiç utanmaları yok! Muhalif medyanın 'veremle mücadele' yalanı...

 Yeniakit.com.tr 

İktidar düşmanlığı ile gözü kararan Oda TV ve Birgün, sağlığı siyasete alet etmeyi sürdürüyor.

Sağlığı siyasete alet ediyorlar!

Sağlık Bakanlığı'nı "Verem" hastalığı üzerinden hedef alan Oda TV, "Verem kaynaklı ölümlerin artmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın verem teşhisinde kullanılan solüsyonu satın almadığı açığa çıktı. Bakanlık, son kullanma tarihi geçen solüsyonların kullanılması talimatını da verdi." yalanını ortaya attı.

Oda TV'nin haberinde şu ifadeler kullanıldı: "Sağlık Bakanlığı verem teşhisinde kullanılan PPD Tüberkülin solüsyonunu satın alamadı. Depolardaki son kullanma tarihi geçen PPD Tüberkülin solüsyonlarının kullanılması için de resmi yazı yayınladı."

Yalan olur da Birgün geri kalır mı!

Öte yandan Birgün gazetesi de haberi manşetine taşıyarak "Sağlık Bakanlığı'ndan bir skandal daha: Verem ettiniz." başlığını kullandı.

Bakanlıktan açıklama geldi, yalanlarını düzeltmediler

Sağlık Bakanlığı yapılan yalan haberlerden sonra açıklamada bulundu. Açıklamada, "Mevzuat gereği belirlenen asgari raf ömrü süresi, ürünün tabi tutulduğu testler sonucunda güncellenebilmektedir. Bu olağan bir uygulamadır. Bakanlığımızın tedarik ettiği PPD solüsyonunun üretim tarihinden itibaren raf ömrü 48 aydır." denildi.

Öte yandan geçmiş yılları günümüzle kıyaslayan Sağlık Bakanlığı, "Verem" hastalığındaki düşüşe dikkat çekti:

"2005'te 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısı, 2020'de 8 bin 925'e düştü. 2005'te yüz binde 29,4 olan insidans hızı ise 2020'de yüz binde 10,6'ya geriledi. 2005'e göre 2020'de toplam olgu hızında da yüzde 56,5 azalma oldu."

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasını görmezden gelen medya kuruluşları, yalanlarını düzeltmeye gitmedi.

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