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Hiç kimse bunu beklemiyordu! Yine sürpriz karar çıktı...

Fenerbahçe'de Emre Mor'la ilgili karar verildi. Son lig maçına ilk 11'de başlayan başarılı futbolcunun bu akşamki maçta yeniden kulübeye çekileceği belirtildi. Emre Mor, kritik Ümraniyespor maçında hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 17:40:00 -
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Yine sürpriz karar çıktı...

Fenerbahçe'de Emre Mor'la ilgili karar verildi. Son lig maçına ilk 11'de başlayan başarılı futbolcunun bu akşamki maçta yeniden kulübeye çekileceği belirtildi. Emre Mor, kritik Ümraniyespor maçında hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

Fenerbahçe'nin sezon başındaki flaş transferlerinden Emre Mor, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Düzenli forma şansı bulamayan başarılı futbolcu, son oynanan Gaziantep FK maçında sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

Akşam'a göre; mücadelede 68 dakika forma giyen Emre Mor, vasat bir görüntü vermişti. 25 yaşındaki futbolcu yerini Diego Rossi'ye bırakmıştı. Gaziantep maçıyla birlikte ilk 11 için ümitlerini artıran Emre Mor'la ilgili bu akşamki Ümraniyespor maçı öncesi karar verildi.

Jorge Jesus'un Emre Mor'u Ümraniyespor'a karşı yine yedek soyunduracağı iddia edildi. Portekizli teknik adam, Emre Mor'un yerine Diego Rossi'yi sahaya sürecek. Milli futbolcunun ilerleyen dakikalarda karşılaşmanın gidişatına göre süre alabileceği belirtiliyor.

Volkan Demirel'in tavsiyesiyle Fenerbahçe'nin sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Emre Mor, Sarı-Lacivertli forma altında çıktığı toplam 24 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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