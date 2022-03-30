Hiç böyle bir bebek gördünüz mü?
Bebekler anne ve babalar için vazgeçilmez bireylerdir. Peki bu bebeklerden kaçını bu şekilde görebiliriz ki. İşte sosyal medyanın en çok beğenilenleri arasına giren o fotoğraf…
En çok paylaşılan fotoğraflar arasına giren bacak bacak üstüne atmış, el ense yatan bebek rahatlığı fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Binlerce beğeni alan fotoğraf için yüzlerce yorum yapıldı. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan bebek fotoğrafı ,”şu keyife bakar mısınız?” cümlesi ile sosyal medyada yerini aldı.