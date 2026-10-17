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Dünya Sokaklar karıştı! Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar büyüyor
Dünya

Sokaklar karıştı! Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar büyüyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sokaklar karıştı! Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestolar büyüyor

Arnavutluk’ta beşinci gününe giren hükümet karşıtı gösterilerde Eğitim Bakanlığı önünde tansiyon yükseldi...

Arnavutluk’ta öğrenci protestolarıyla başlayan hükümet karşıtı gösteriler giderek sertleşiyor. Polis ve göstericiler arasındaki çatışmaların en yoğun olduğu Eğitim Bakanlığı önünde göstericiler, çöp konteynerlerini ateşe vererek barikat kurdu. Bakanlık önünde göstericiler polislere molotof kokteyli atarken, polis tazyikli suyla karşılık verdi. Ses ve ışık bombaları da kullanıldı.

 

Eğitim Bakanlığı önünde polisin göstericilere karşı plastik mermi kullandığı iddia edildi. Ülke basınında da yaralanan göstericiler ve mermileri doldururken görülen polise ait görüntüler yayıldı. Plastik mermi ile yaralandığı söylenen göstericilere sağlık ekipleri müdahale etti.

 

Polis göz yaşartıcı gaz kullandı

Bakanlık önünde yaklaşık 4 saat süren çatışmaların ardından kalabalık, Başbakanlık binasına doğru yürüyüşe geçti. Başbakanlık yakınlarında konuşlanan polis birlikleri, göstericileri buradan uzak tutabilmek için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

 

Başbakan incelemelerde bulundu

Protestocular ve muhalefet partilerinin istifa çağrılarını reddeden Başbakan Edi Rama, bu sabah da sahada temaslarda bulunarak protestocular tarafından tahrip edilen alanlarda incelemelerde bulundu. Rama, protestocuların tahrip ettiği iş yerlerinin zararlarının karşılanacağını ve vatandaşların zararlarının tazmini için e-Albania platformu üzerinden başvuru yapabileceklerini söyledi. Diğer yandan başkentte kepenk kapatan bazı işyerlerinin "protestoları destekliyoruz, lütfen bize zarar vermeyin" yazılı mesajlar astıkları görüldü.

 

167 kişi gözaltına alındı

Polis tarafından bugün yapılan açıklamada beşinci günündeki protestolar nedeniyle toplamda 167 kişinin gözaltına alındığı ve 388 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu. Buna paralel olarak göstericilere şiddet uygulayan 7 polis memurunun da görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Polis açıklamasında başta Tiran olmak üzere İşkodra ve Leş'te polis memurlarına uygulanan şiddet sonucunda toplam 132 polisin yaralandığı kaydedildi.

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Yorumlar

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güzel.....halkın tepki göstermesi ülke geleceği için her zaman iyidir...
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