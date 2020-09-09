Hibe desteği Malatyalı çiftçilerin ürün yelpazesini genişletiyor

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle Malatya'da kurulan kayısı kükürtleme ve kurutma sistemiyle hem kükürt miktarı istenen seviyede ayarlanıyor hem de kayısı dışındaki meyveler ile sebzeler kurutularak çiftçinin gelir yelpazesinin genişletilmesi sağlanıyor.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle Battalgazi ve Akçadağ ilçelerinde kayısı kükürtleme ve kurutma sistemi kuruldu.

Sistemin üçüncüsü de yine bakanlık desteği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odasının iş birliğiyle Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde kuruluyor.

Tesiste kayısı kükürtleme ve kurutma işleminin hem süresinin kısaltılması hem de kayısı dışındaki diğer meyvelerle sebzelerin kurutulması sağlanarak çiftçinin gelir kaleminin çeşitlenmesi amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kentin kuru kayısı üretiminde dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kayısı kükürtleme ve kurutma sisteminin güneş enerjisi, elektrik ve doğalgaz ile çalışabildiğini dile getiren Macit, "Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Bakanlığımız yüzde yüz hibeyle makine ekipman desteği verdi. Kayısıların ihracata uygun kükürtlenmesi için kükürtleme üniteleri de kuruldu." dedi.

Yakın geçmişte kentte sebze ve meyve kurutma kültürünün yaygın olduğunu ancak derin dondurucu ve soğuk hava depolarının yaygınlaşmasıyla bu kültürün gerilediğine işaret eden Macit, şunları söyledi:

"Kentin yöresel yemekleri bu kurutulmuş sebze ve meyveler üzerine kurulmuştu. Geleneksel sebze ve meyve kurutma kültürü kısmen devam diyor. Kurutma sistemiyle kayısı, vişne, kiraz, elma, armut, erik, kızılcık ve siyah üzüm gibi meyvelerin sezonda kurutulması sağlanacak. Doğranmış ve dolmalık biber, patlıcan, domates, hıyar gibi ürünler kayısı hasadının sona erdiği dönemlerde kayısı kükürtleme ve kurutma sisteminde hijyenik ortamda kurutularak, yeni markalarla piyasa oluşturulması hedefleniyor. Hem eski yemek kültürümüze tekrar dönülmüş olacak hem de bu ürünlerin il dışına ve yurt dışına pazarlanması sağlanacak inşallah. "

- "İstenen ppm miktarında kayısıyı kükürtlemeyi sağlıyor"

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise kayısı kükürtlemek için üreticilerin "islim" adı verilen kapalı alanları kullandıklarını ve kükürtleme süresinin ise kükürdün yanma oranına göre değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Solmaz, sistem sayesinde zaman ve kalite anlamında büyük avantaj sağlandığını anlatarak, "Bu kükürtleme ve kayısı kurutma makinesi 4 saatte istenen ppm miktarında kayısıyı kükürtlemeyi sağlamakta. Bu da piyasanın istediği kükürt ppm oranını elde etmeyi kolaylaştırmakta. Kurutma kısmında ise sadece kayısı kurutulmayacak, domates, biber, elma ve diğer meyvelerin kurutulması ve cipsinin yapılması sağlanacak." diye konuştu.

Solmaz, çiftçilerin kükürtleme işleminin ardından kayısıyı kurutmak için güneşte beklettiğini ve bu süreçte yaz yağmuru gibi iklim şartlarından dolayı sıkıntı yaşayabildiğini ifade ederek, "Kurutma makinesinde kuruyan kayısı, sebze diğer meyveler pas ve küf gibi olumsuzluklardan arındırılmış, tertemiz, hijyenik şekilde üreticiye sunulacak." dedi.

Solmaz, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.