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Ekonomi Hibe desteği berber ve kuaförlere nefes aldırdı
Ekonomi

Hibe desteği berber ve kuaförlere nefes aldırdı

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin üyelerini rahatlattığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:49:00 -
Hibe desteği berber ve kuaförlere nefes aldırdı

Karakaş, “Erdoğan’ın açıkladığı paketle esnaf ve sanatkârımız Türkiye genelinde soluk aldı” dedi.

Randevu sistemiyle çalışıyoruz

Karakaş, marketler ile kasaplarda mesafe kurallarına zaman zaman dikkat edilmediğini dile getirdi. Karakaş, şöyle konuştu: “Biz randevu sistemiyle çalışıyoruz. Bu sistemi tüm Türkiye’de uyguluyoruz ve tüm esnafımız buna alıştı. Kimse sıra beklemiyor. Kurallara bu kadar uyduğumuz için cumartesi ve pazar günleri de berber ve kuaför gibi esnafımızın açık olmasını istiyoruz. Bu sayede hem yoğunluk azalacak hem de esnafımız bir miktar daha rahatlayacaktır. Ayrıca, sürekli denetimler yapılıyor ve bizim esnafımız neredeyse ceza yemedi diyebilirim.”

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