Esnaf 3 bin lira başvurusu nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, pandemi sebebiyle mağdur olan esnafa iki ayrı grupta destek ödemesi yapılacağını müjdelemişti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esnaflarımıza yeni bir destek programının müjdesini paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara verenlere iki grup halinde destek olacağız. 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz” dedi. Peki, kimler ne zaman esnaf hibe desteği başvurusunda bulunacak?

Hibe desteği başvurusu ne zaman başlıyor? Esnaf hibe desteği ne zaman hesaplara yatacak?

Esnaf hibe desteğine ilişkin karar 21 Mayıs Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlandı. "Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi.

Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek. Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak. Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak.

Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.