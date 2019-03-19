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HGS ceza sorgulama, HGS nasıl alınır? HGS bakiyesini nasıl öğrenirim

Motorlu taşıtların otoyol ve köprü gişelerinde trafik yoğunluğu oluşturmasını engellemek amacıyla başlatılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sayesinde milyonlarca araç sahibi sürücüler otoyol ve köprülerden daha hızlı ve kolay geçiş yapma imkanına sahip oldu. Peki HGS ceza nasıl sorgulanır? HGS kartına bakiye nasıl yüklenir? HGS nasıl ve nereden alınır? HGS bakiyesi nasıl öğrenilir? HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?

19 Mart 2019 Salı 09:36
HGS ceza sorgulama, HGS nasıl alınır? HGS bakiyesini nasıl öğrenirim

Motorlu taşıtların otoyol ve köprü gişelerinde trafik yoğunluğu oluşturmasını engellemek amacıyla başlatılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sayesinde milyonlarca araç sahibi sürücüler otoyol ve köprülerden daha hızlı ve kolay geçiş yapma imkanına sahip oldu. Peki HGS ceza nasıl sorgulanır? HGS kartına bakiye nasıl yüklenir? HGS nasıl ve nereden alınır? HGS bakiyesi nasıl öğrenilir? HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? 

Araba sahibi milyonlarca kişi, sürücülerin otoyol ve köprülerden daha hızlı ve kolay geçiş yapmasını sağlayan HGS kartlarında yeterli bakiyelerinin olup olmadığını nasıl öğreneceklerini merak ediyor. HGS kartlarındaki bakiyelerin miktarı konusunda merak içerisinde olan araç sürücüleri, bu konu hakkında bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki HGS bakiyesi nasıl öğrenilir? HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? İşte HGS ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar... Türkiye'deki milyonlarca motorlu taşıt sahibi kişinin kullandığı ve sürücülere birçok kolaylık sağlayan HGS hakkında araç sürücülerinin aklında bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin başında ise HGS bakiye sorgulama geliyor. HGS kartlarının bakiyesini merak eden sürücüler bu konuda bilgi sahibi olmak için araştırma yapıyor. Peki HGS bakiyesi nasıl sorgulanır? HGS bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır ve HSG kartına yükleme nasıl doldurulur?

Araç sahipleri, otoyol ve köprülerden daha hızlı ve kolay geçiş gibi avantajları olan HGS kartlarındaki bakiyeleri çeşitli yöntemlerle sorgulayabilir. Sürücülerin sorgulama yapabileceği yerler ise; Banka şubeleri, PTT şubeleri ve e -Devlet uygulaması. Ayrıca telefonla da bakiye sorgulama uygulaması mevcut. HGS bakiye sorgulamadan en çok tercih edilen yöntem e -Devlet aracılığı ile sorgulama. e -Devlet ile sorgulama "turkiye.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. e-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısında bulunan PTT Genel Müdürlüğü menüsünü açarak, açılan menüden "HGS Bakiye Sorgulama" seçeneğini kullanarak bakiye sorgulaması yapabilirsiniz. PTT ile HGS bakiye sorgulaması ise; ptt.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Sitede bulunan "HGS Bakiye Sorgulama" bağlantısından HGS bakiyesini görebilirsiniz. En çok tercih edilen bir başka yöntem ise telefonla HGS bakiyesi öğrenme. Telefon ile HGS bakiye sorgulama işlemi; 444 1 778 veya 0580 460 60 60 numaralı telefonlar aranarak yapılabilir. Araç sürücüleri ayrıca, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak, HGS bakiyelerini sorgulayabilir.  HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına, http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adlı internet sayfasından ulaşılabilmektedi. Araç sürücülerinin HGS kartında devamlı olarak bakiye bulunmalı, aksi takdirde artında bakiye olmadan geçiş yapanlara ceza kesiliyor. Kartlara bakiye yüklemesi ise PTT şubelerinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabilir. HGS kartınız aldığınız bankaya giderek ya da o bankanın internet şubesi veya mobil şubesini kullanarak bakiye yüklemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca HGS bakiye yükleme işlemi için PTT’nin e PTT AVM hizmetinden yararlanabilirsiniz.

HGS ceza sorgulaması nasıl ve nereden yapılır? 

HGS bakiyesi olmadan, ihlali geçiş yapan sürücülere ceza kesilir. Kesilen cezalar E-Devlet sisteminden ve PTT resmi internet sitesinden sorgulanabilir. PTT ile HGS geçiş ihlali sorgulaması için PTT internet sitesine girilir. Ardından ‘’Geçiş İhlali Sorgula’’ bağlantısı kullanılarak ceza sorgulanabilir. E-Devlet sistemi ile HGS ceza sorgulaması yapmak için ise sisteme giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bağlantısı açılmalıdır. PTT Genel Müdürlüğü menüsünde bulunan ‘’Hızlı Geçiş İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile ceza sorgulaması yapılabilir. HGS cezası bulunan sürücüler, ödemelerini banka şubelerinden, internet şubelerinden ve mobil uygulamalarından yapabilirler.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:36
  1. HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır
  2. HSG kartına yükleme nasıl doldurulur?
  3. HGS ceza sorgulaması nasıl yapılır?
  4. HGS ceza sorgulaması nereden yapılır?
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