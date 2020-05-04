  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Heyelanda kapanan Nallıhan-Mudurnu yolu ulaşıma açıldı

Ankara ve İstanbul arasında yaklaşık 2,5 aydır kapalı bulunan Nallıhan-Mudurnu yolu üzerindeki Aynalıkaya Geçidi ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:28:52 -
Heyelanda kapanan Nallıhan-Mudurnu yolu ulaşıma açıldı

Ankara ve İstanbul arasında yaklaşık 2,5 aydır kapalı bulunan Nallıhan-Mudurnu yolu üzerindeki Aynalıkaya Geçidi ulaşıma açıldı.


Heyelan nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan Nallıhan-Mudurnu karayolu ulaşıma açıldı. Etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan heyelan sebebiyle 6 Şubat’tan bu yana kapalı olan karayolu üzerindeki Aynalıkaya Geçidi ulaşıma açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı