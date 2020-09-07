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Teknoloji Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Selçuk Bayraktar'dan sosyal medyada ilgi çeken paylaşım
Teknoloji

Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Selçuk Bayraktar'dan sosyal medyada ilgi çeken paylaşım

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş sürerken Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sosyal medyadaki paylaşımı ilgi odağı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:32:00 -

2019’da ziyaretçi rekorların kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST heyecanına geri sayım devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sosyal medyadaki paylaşımı büyük ilgi gördü.

Büyük festivale yoğun çabayla hazırlanan öğrenciler tasarladığı roket üzerinde 6 aydır çalıştıklarını ifade etti.

Öğrenciler teknolojik gövde tasarımlarını ve 3D tasarımlarını tamamen kendilerinin yaptığını belirtti.

Yaklaşık 4000 başvurunun yapıldığı festivale hazırlıklar sürüyor.

ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE öncülüğünde öğrencilerin uzay teknolojilerine ilgilerinin artması ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Aylarca çalışılan roketler fırlatıldı.

İlgi çeken paylaşım

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, elinde roketle otobüse binen gençlerin fotoğrafını paylaşarak, ''Değerli yolcularımız, kıymetli eşyalarınızı yolculuk süresince yanınızdan ayırmayın'' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sosyal medyada çok beğenildi.

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